SALERNO. ANIELLO SALZANO: “STOP A CONCORSI DELLE PARTECIPATE IN CAMPAGNA ELETTORALE”

Bandire e svolgere concorsi nelle municipalizzate in piena campagna elettorale è una scelta inopportuna che lede la trasparenza.

Per conto e a nome di “Noi Popolari Riformisti-UdC” esprimo forte preoccupazione e ferma contrarietà in merito alla decisione di svolgere prove concorsuali per l’assunzione di personale nelle Aziende municipalizzate alla vigilia del voto amministrativo del 24 Maggio.

Lo scrive, in una nota, Aniello Salzano.

Sono ragioni di opportunità politica e di trasparenza amministrativa che dovrebbero imporre la sospensione delle procedure concorsuali. Le ragioni e i motivi sono vari, tra cui, il più preoccupante, il rischio concreto di condizionamento elettorale. Avviare e svolgere procedure selettive in concomitanza del voto rischia di essere percepito dai cittadini come uno strumento di pressione o di ricerca di consenso. Così inevitabilmente si inquina il clima della competizione democratica. Sarebbe molto più corretto attendere l’esito delle elezioni per salvaguardare sia la trasparenza che l’imparzialità, evitando dietrologia e motivazioni occulte, che già si colgono in tanti ragionamenti

in ogni angolo della città.

Del resto le recenti “bufere” scatenatesi all’indomani delle prove su concorsi indetti da società come “Salerno Mobilità”, alimentano dubbi e perplessità tra i cittadini. Svolgere procedure concorsuali durante una campagna elettorale di così alta tensione mina ulteriormente, tra l’altro, la fiducia nelle Istituzioni e nelle società del Comune.

Pertanto si chiede ai vertici delle Aziende municipalizzate, e in questo caso a “Salerno solidale” di sospendere immediatamente ogni iter concorsuale in corso, rimandandone lo svolgimento a dopo l’insediamento del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco. Sarebbe questa una prova di saggezza e di serietà. Va sempre ricordato che la trasparenza non è un optional, ma un dovere nei confronti di tutti i cittadini.