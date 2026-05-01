GIOVANNI GUZZO: “A SALERNO PER L’INAUGURAZIONE DI SALERNO IN FLORA-IL VILLAGGIO DI COLDIRETTI”

Un evento che non è solo esposizione, ma racconto autentico del nostro territorio: prodotti, tradizioni, volti e storie che rendono unico il nostro agroalimentare.

Difendere il Made in Italy oggi significa difendere identità, lavoro, comunità. Significa contrastare ogni forma di “Italian sounding” e valorizzare chi ogni giorno produce qualità, innovazione e futuro.

La Provincia è al fianco di queste realtà.

Perché l’agricoltura non è solo economia: è cultura, è presidio del territorio, è speranza per le nuove generazioni.