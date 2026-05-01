CAVA DE’ TIRRENI, COMUNALI 2026. CANDIDATI SINDACO SI RITROVANO PER UN SELFIE IN PIAZZA

L’occasione è stata quella di una storica passeggiata sportiva – la Scetajorde – che, da 51 anni, si celebra a Cava de’ Tirreni. In piazza, questa mattina, accanto alle centinaia di giovani, e non solo, che hanno attraversato le strade della cittadina metelliana, quasi tutti i candidati alla carica di Sindaco che, sotto gli occhi di tutti, non si sono sottratti ad un selfie. Insieme Raffaele Giordano, Armando Lamberti, Eugenio Canora e Luigi Petrone che, insieme al Sindaco Servalli, hanno dato il via alla gara di questa mattina.

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