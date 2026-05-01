A MONTECITORIO FENICE FILM PRESENTA IL RESPIRO DELLA MONTAGNA – UNA STORIA DIVERSA

Fenice Film ha presentato oggi, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, il docufilm “Il Respiro della Montagna – Una storia diversa”, un’opera intensa che riporta alla luce una delle pagine più straordinarie e toccanti della storia italiana durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il docufilm racconta la vicenda del salvataggio di centinaia di ebrei internati nel campo di Campagna, reso possibile grazie al coraggio e alla determinazione di Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume, e di suo zio Giuseppe Maria Palatucci, vescovo di Campagna, insieme alla solidarietà concreta della popolazione locale.

Accanto a questa storia di umanità e resistenza morale, l’opera approfondisce anche la vicenda dei medici ebrei Tanzer e Pajes, protagonisti di un gesto straordinario: dopo aver trovato rifugio sulle montagne, decisero di tornare a Campagna in seguito ai bombardamenti alleati che devastarono il territorio. In un contesto drammatico, operarono senza sosta prestando soccorso ai feriti e contribuendo a salvare numerose vite, diventando simbolo di dedizione e altruismo.

Alla conferenza hanno preso parte:

Bruno Avagliano, produttore

Luca Carcano, regista

On. Attilio Pierro

S.E. l’Ambasciatore d’Israele in Italia Jonathan Peled

Shlomo Bourla, Presidente Campagna Spirit

Eliahu Antopolsky, Fondatore Campagna Spirit

Numerose anche le personalità del mondo della cultura, delle istituzioni e dell’imprenditoria intervenute per sostenere un progetto di forte valore storico e civile.

Fenice Film desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento a Cristian Viglione, Presidente Città di Campagna ETS, al Museo Itinerario della Memoria e della Pace – Centro Studi Giovanni Palatucci di Campagna, nonché a Yoav Parnas e Maya Antopolsky, per il prezioso contributo e il sostegno alla realizzazione del progetto.

“Il Respiro della Montagna – Una storia diversa” si propone di portare all’attenzione del pubblico nazionale e internazionale una vicenda poco conosciuta ma di straordinario valore morale e civile, e sarà distribuito in tutto il mondo su Amazon Prime Video.