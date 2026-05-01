SALERNO, COMUNALI 2026. GHERARDO MARENGHI IN VISITA NELLE FRAZIONI COLLINARI

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Nella giornata di sabato 2 maggio, alle ore 15:00, Gherardo Maria Marenghi – candidato del centrodestra alla carica di sindaco – effettuerà un sopralluogo nel quartiere di Pastorano, tra la zona di via Fondo Comodo e via Fontana di Genca.

In compagnia dei candidati di Noi Moderati Amedeo Auriemma e Antonietta Quaranta, richiamerà l’attenzione su una zona periferica che da anni versa in condizioni di degrado ambientale, aggravate da una persistente carenza di illuminazione pubblica, con conseguenti criticità in termini di sicurezza e qualità della vita per i residenti.

Durante il sopralluogo, i partecipanti raccoglieranno segnalazioni e osservazioni dei cittadini, al fine di contribuire alla definizione di interventi mirati per la riqualificazione della zona.

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