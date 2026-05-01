SALERNO, PROVINCIALI 2026. PASQUALE ALIBERTI: “UN VOTO PER LIBERARE PALAZZO SANT’AGOSTINO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Poche ore prima dell’appuntamento con il voto di lunedi’ 4 Maggio, a Palazzo Sant’Agostino, per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Salerno. Dal candidato di Centro Destra Pasquale Aliberti, Sindaco di Scafati, arriva un appello a tutti gli amministratori comunali, chiamati al voto.

“Il mio appello” dichiara Aliberti, “è a tutti gli amministratori dei 158 comuni della Provincia di Salerno, perché il voto ad Aliberti va oltre i partiti, gli schieramenti e serve a liberare Palazzo Sant’Agostino da chi ha gestito il potere per il potere e ad aprire le porte della Provincia ai Sindaci, agli amministratori, agli assessori che ogni giorno ci mettono la faccia sul territorio, creando una sinergia istituzionale come mai vi è stata attraverso palazzo Sant’Agostino”

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