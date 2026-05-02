SALERNO. ANNALISA PARENTE (PRIMA SALERNO): “GARANTIAMO SICUREZZA, SPAZI E CRESCITA AI NOSTRI BAMBINI”

In una società sempre di corsa, dove viviamo con il “cronometro” in mano, intrappolati in una quotidianità in cui “veloce” è sinonimo di “efficiente”, stiamo inavvertitamente lasciando indietro i passeggeri più importanti: i nostri fanciulli. È proprio in questa frenesia che rischiamo di perdere di vista i loro bisogni più profondi: attenzione, ascolto e tempo di qualità. Il lavoro dei genitori sottrae tempo prezioso da dedicare ai propri figli, per cui è sempre più impellente la necessità di offrire soluzioni sicure, educative e di qualità per i bambini dopo l’orario scolastico, che rappresentino un vero sostegno alle famiglie. Pertanto, uno dei punti principali del mio programma prevede l’apertura di doposcuola comunali in più zone della città, facilmente accessibili e organizzati in modo efficiente, con l’obiettivo di garantire ai ragazzi un ambiente stimolante, allontanandoli dagli “schermi”, dove possano svolgere i compiti con serenità e ricevere un supporto adeguato da personale qualificato. Oltre ai momenti dedicati alla formazione, è importante prevedere laboratori e attività ludiche per coltivare la creatività, sviluppare le capacità individuali e imparare la cooperazione, attraverso la condivisione di tempi e spazi e la costruzione di relazioni positive. Tutto ciò risponde anche all’esigenza occupazionale di chi può offrire le proprie competenze educative, valorizzando risorse del territorio e creando nuove opportunità di lavoro qualificato.

Salerno deve diventare la città dei bambini, una città capace di mettere al centro i più piccoli e il loro futuro, perché un bambino che cresce in un ambiente sano, accogliente e stimolante diventa un giovane maturo e un adulto realizzato.

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