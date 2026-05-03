LEGGE ELETTORALE PER LE POLITICHE. ELLY SCHLEIN BOCCIA LA PROPOSTA MELONI: “E’ IRRICEVIBILE”

“Per noi la proposta della destra è irricevibile perché fissa un premio col quale la maggioranza può quasi eleggersi da sola il capo dello Stato. Contiene un antipasto di premierato. Se resta quello sul tavolo non si può discutere”. Lo dice Elly Schlein a Repubblica.

Quindi se ritirano il premierato vi sederete al tavolo? “Hanno già risposto che non lo ritirano. Ma comunque dubito che riusciranno ad approvarlo: sono profondamente divisi. E non credo che Meloni abbia molta voglia di un nuovo referendum costituzionale”.