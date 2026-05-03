LUCA ZAIA (LEGA): “I VOTI DI ROBERTO VANNACCI ? NON GUARDIAMO I SONDAGGI MA VOTI VERI “

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Sondaggi positivi per Vannacci? “Sicuramente due anni con la Lega gli hanno dato notorietà e visibilità, altrimenti sarebbe stata tutta un’altra storia. Ha una ragione sociale molto diversa dalla nostra. Vedremo cosa farà nelle urne, non nei sondaggi”. Lo dice Luca Zaia al Corriere della Sera.

“Non bisogna dare troppa attenzione a queste cose. Io ho partecipato a competizioni che avrei dovuto evitare secondo i sondaggi. Le ultime Regionali in Veneto lo dimostrano: la Lega secondo i sondaggi era data perdente, poi abbiamo stravinto. Vale lo stesso discorso fatto per Meloni: bisogna avere le idee chiare, puntare dritto alla realizzazione dei programmi e mai fermarsi”.

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