SINDACI E CONSIGLIERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO AL VOTO: PER IL DOPO GUZZO CI SONO PARENTE O ALIBERTI

Dalle 8:00 di lunedi’ 4 Maggio fino alle 20:00, a Palazzo Sant’Agostino, storica sede della Provincia di Salerno, Sindaci e Consiglieri dei Comuni in carica saranno chiamati ad eleggere il nuovo Presidente della Provincia. La scelta, per il dopo Guzzo, reggente dallo scorso mese di febbraio, sarà tra Geppino Parente, Sindaco di Bellosguardo, candidato del Centro Sinistra e Pasquale Aliberti, primo cittadino di Scafati, nome sostenuto dall’intero centro destra. Giovanni Guzzo, che dopo le dimissioni di Alfieri, per la seconda volta si è trovato a ricoprire, seppure per un periodo limitato, il ruolo di Presidente facente funzioni, già nella serata di lunedì effettuerà il passaggio di consegne al nuovo Presidente della Provincia, continuando, in ogni caso, nel suo ruolo di Vice Presidente. Le novità del voto per la Provincia di Salerno non sono poche: per la prima volta, dall’entrata in vigore della Legge Delrio, si voterà di lunedi’; non parteciperanno al voto alcune amministrazioni comunali importanti come Salerno, Campagna e Pagani; il candidato del centro sinistra è alla guida di un Comune di una popolazione inferiore ai 5mila abitanti.

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