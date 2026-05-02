SALERNO, COMUNALI 2026. MARENGHI: “ZONA DI MATIERNO NEL DEGRADO, SUBITO UNA BONIFICA”

La situazione che da anni affligge la zona collinare di Pastorano, in particolare via casa Scuoppo, rappresenta una ferita aperta per la città di Salerno. Cumuli di rifiuti abbandonati e un chiaro segno di degrado ambientale ormai fuori controllo hanno trasformato l’area in una vera e propria discarica a cielo aperto. Una condizione che, oltre a ledere il decoro urbano, solleva gravi preoccupazioni sotto il profilo sanitario: i residenti denunciano da tempo la presenza di miasmi e il timore concreto di esposizione a sostanze nocive, con possibili ripercussioni sulla salute pubblica.

“A tutto ciò – spiega il candidato sindaco Gherardo Maria Marenghi – si aggiunge una cronica carenza di illuminazione pubblica in diverse aree del quartiere, tema che incide negativamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini”.

A raccogliere direttamente le istanze dei residenti, insieme al candidato sindaco del centrodestra Gherardo Maria Marenghi, sono stati anche i candidati di Noi Moderati Amedeo Auriemma e Antonietta Quaranta, che hanno effettuato un sopralluogo nell’area, ascoltando le segnalazioni dei cittadini e constatando di persona le criticità denunciate da anni. “Non è accettabile che interi quartieri vengano lasciati nell’abbandono – dichiara Marenghi –. Le segnalazioni dei residenti, sostenute anche dal comitato di quartiere e dalle associazioni, sono rimaste per troppo tempo senza risposte concrete. È il momento di cambiare passo.”

“Il nostro impegno – prosegue Marenghi – è chiaro: avviare immediatamente un piano straordinario di bonifica dell’area, rafforzare i controlli contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti e ripristinare condizioni adeguate di illuminazione e sicurezza”.

“Pastorano non può più essere considerata una periferia dimenticata – conclude Marenghi –. Ogni cittadino ha diritto a vivere in un ambiente sano, sicuro e decoroso. Restituire dignità a questi territori sarà una delle priorità della nostra azione amministrativa.”