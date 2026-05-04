NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “SOLIDARIETA’ A DIPENDENTE COMUNALE AGGREDITO”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
Piena e convinta solidarietà alla dipendente comunale del settore Protezione Civile, impegnata in un intervento di reperibilita’ durante le operazioni cantierizzazione di un’area di Montevescovado destinata a verde attrezzato, nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione che questa amministrazione sta portando avanti.
Un intervento atteso da decenni, a circa 50 anni dal terremoto del 1980, con l’obiettivo di restituire decoro, sicurezza e vivibilità all’intera zona.
Lo scrive il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio. 

Durante lo svolgimento delle attività, la dipendente, dopo che alcune persone avevano divelto le transenne, è stata colpita al volto da una pietra ed è stata prontamente accompagnata in ospedale.
A lei va il nostro sostegno e l’augurio di una pronta guarigione.
Si tratta di un episodio grave e inaccettabile, che non può e non deve essere sottovalutato. L’amministrazione ha provveduto a denunciare l’accaduto alle autorità competenti, affinché vengano accertate le responsabilità.
Ciò nonostante continueremo a garantire la prosecuzione dei lavori e delle attività per completare un’opera che stiamo realizzando con tanta determinazione e che la città attende da troppo tempo.

Related Posts

Maggio 4, 2026

PROVINCIA DI SALERNO. MICHELE CILIBERTI (A TESTA ALTA): “COMPLIMENTO AL NEO PRESIDENTE GEPPINO PARENTE”

Maggio 4, 2026

SALERNO. LA DENUNCIA DI FRANCO MARI (AVS): “SITUAZIONE MANIFESTI ELETTORALI FUORI CONTROLLO”

Maggio 3, 2026

SALERNO. ANNALISA PARENTE (PRIMA SALERNO): “VIGILI DI QUARTIERE, SCELTA NECESSARIA PER SICUREZZA”