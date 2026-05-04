SALERNO. LA DENUNCIA DI FRANCO MARI (AVS): “SITUAZIONE MANIFESTI ELETTORALI FUORI CONTROLLO”

A Salerno la situazione relativa all’affissione dei manifesti di propaganda per le elezioni comunali è fuori controllo. Lo dichiara il Deputato salernitano Franco Mari.

A venti giorni dal voto, quindi ben oltre il termine prescritto, né il candidato sindaco Francomassimo Lanocita né le liste che lo sostengono e i singoli candidati sono stati messi in condizione di utilizzare i tabelloni elettorali. Ciò sicuramente in conseguenza di un malcostume decennale, che si rinnova in città ad ogni scadenza elettorale, in particolare amministrativa, ma rispetto al quale, purtroppo, non si registrano segnali di discontinuità. Ad oggi, infatti, non è stato attribuito alle liste lo spazio di diritto e questo comporta una situazione di incertezza che favorisce solo chi opera in disprezzo delle regole: i pochi impianti di affissione sono invasi da candidati che affiggono senza limiti, ci sono manifesti abusivi di candidati sugli impianti di affissione a pagamento e, addirittura, persistono pubblicità elettorali sui tabelloni “6 X 3” gestiti da privati. Un fatto gravissimo, visto che si tratta di affidatari di un servizio pubblico. Una situazione di totale e insopportabile illegalità che premia soltanto chi ha più risorse e penalizza chi ha minori disponibilità e meno arroganza. Faccio appello al Commissario prefettizio perché venga immediatamente ripristinata la legalità e venga consentito a tutte le liste e a tutti i candidati di competere a parità di condizioni come prescrive la legge – conclude il Deputato di AVS -.

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