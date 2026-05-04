SALERNO. MATTEO GALILEO (SALERNO DEMOCRATICA): “CON LANOCITA PER IL BUON GOVERNO DELLA CITTA'”

“Quella che abbiamo dinanzi a noi è un’occasione storica per dare un buon governo alla Città di Salerno, con l’avvocato Franco Massimo Lanocita che sta portando avanti una campagna elettorale concreta, basata sui fatti e non certo sul libro dei sogni.” A dichiararlo è Matteo Galileo, candidato al Consiglio Comunale nella lista civica Salerno Democratica con Lanocita Sindaco.

“E’ arrivato il momento per i cittadini salernitani di guardare la desolante realtà di chi ha governato negli ultimi 30 anni ma soprattutto di guardare con speranza a chi propone un modello di città aperto a tutti, inclusivo e capace di tornare a fare crescere il nostro territorio”