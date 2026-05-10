SALERNO. CELANO (FI): “RITARDI PER CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA DIPENDONO DA ORGANIZZAZIONE PRECARIA”

“La scadenza del 3 agosto 2026 per le carte d’identità cartacee è nota da anni: deriva infatti dal regolamento europeo UE 2019/1157, approvato nel 2019. Il chiarimento operativo definitivo ai Comuni e ai cittadini è stato poi diffuso nel 2025.

Le disfunzioni registrate a Salerno non dipendono certo da decisioni improvvise, ma da un’organizzazione evidentemente precaria degli uffici comunali, frutto delle amministrazioni riconducibili al sistema De Luca.”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Forza Italia Roberto Celano.

Nei giorni scorsi abbiamo segnalato il problema al dirigente del settore, Avv. Mea, che si è immediatamente attivato ampliando gli orari di apertura degli uffici e riattivando anche la sede di Fuorni.

Oggi ho personalmente provato a prenotare una carta d’identità ed è stato possibile fissare l’appuntamento già per giovedì.

Ancora una volta, quindi, De Luca tenta di scaricare su altri responsabilità che appartengono esclusivamente alla sua gestione amministrativa, facendo peraltro confusione e intervenendo con grave ritardo.