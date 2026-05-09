LEGGE ELETTORALE POLITICHE. ENZO MARAIO (AVANTI PSI): “NOI CHIEDIAMO LE PREFERENZE”

“La politica non può vivere solo durante le campagne elettorali. La politica è presenza, ascolto, comunità, radicamento. Per questo apriamo una nuova sezione socialista ad Ascoli Piceno lontano dalle elezioni amministrative: perché crediamo che i territori vadano abitati prima del voto, non soltanto cercati quando servono i consensi”. Lo ha detto Enzo Maraio, segretario nazionale Avanti Psi, ad Ascoli Piceno dove ha inaugurato la sezione dedicata a Bettino Craxi.

“Costruire una comunità politica significa preparare il futuro, formare classe dirigente, dare continuità alle idee e alle battaglie. È anche per questo che continuiamo a difendere il sistema delle preferenze nella legge elettorale. Le preferenze restituiscono ai cittadini il diritto di scegliere le persone, non soltanto i simboli o i nominati dalle segreterie. Premiano il lavoro sul territorio, la credibilità, la presenza concreta nelle comunità”, ha proseguito.

“Noi abbiamo scelto questo metodo: stare tra le persone, costruire relazioni, esserci sempre. Qualcuno fa finta di non vederci, ma i socialisti sono presenti in tutto il Paese: dove si vota, dove amministriamo, dove abbiamo rappresentanti nelle istituzioni, dove ogni giorno teniamo viva una storia politica fatta di impegno e partecipazione. La politica, quella vera, comincia molto prima delle elezioni”, ha concluso Maraio.