POLITICHE 2027. GIUSEPPE CONTE (M5S): “PRIMARIE OTTIMA SOLUZIONE MA PRIMA IL PROGRAMMA”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Noi ora siamo concentrati sul programma. Tra pochi giorni avremo 100 spazi aperti per la democrazia, perché per prima cosa dobbiamo coinvolgere i cittadini per un programma condiviso. Solo così, in una fase successiva, le primarie potranno essere un momento di vera partecipazione democratica. Le primarie possono essere un’ottima soluzione proprio per scongiurare derive leaderistiche. Quanto a me, ci sono e decideremo insieme alla mia comunità”. Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato dal ‘Corriere della Sera’.

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