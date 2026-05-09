SALERNO. VINCENZO LAMBERTI (INSIEME PER SALERNO): “PIU’ SICUREZZA DAVANTI ALLE SCUOLE”

“Troppo spesso, davanti ai plessi scolastici, molti genitori si sentono preoccupati per i propri figli. Per questo serve più attenzione e presenza concreta sul territorio, con controlli nei punti critici e strumenti adeguati per garantire tranquillità a tutti i cittadini.”
Lo scrive Vincenzo Lamberti, candidato al consiglio Comunale nella lista Insieme per Salerno, a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo De Luca.
Dalle strade ai quartieri, fino alle scuole, la sicurezza deve essere una priorità ovunque.
Con telecamere e presenza delle forze dell’ordine locale, possono essere un ottimo deterrente e dare una sicurezza in più…