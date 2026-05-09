SALERNO. ANNALISA PARENTE (PRIMA SALERNO): “SICUREZZA SCUOLE NON PUO’ ASPETTARE”

Da tempo porto all’attenzione dei cittadini la situazione della scuola Nicola Abbagnano, denunciando ritardi e mancanza di controlli su lavori che avrebbero dovuto concludersi entro novembre 2025. Oggi, a maggio 2026, il cantiere risulta ancora fermo e solo adesso anche la cronaca salernitana sta dando il giusto spazio a una problematica che, come madre direttamente interessata e candidata, segnalo da mesi.

Lo dichiara Annalisa Parente, candidata al Consiglio Comunale di Salerno con Prima Salerno.

Nonostante i fondi destinati allo sviluppo e alla coesione, degli operai non c’è traccia e le famiglie continuano ad aspettare risposte concrete. Per questo ho trasformato questa battaglia in uno dei punti centrali della mia campagna elettorale: controlli costanti sugli edifici scolastici, monitoraggio dei lavori e trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La sicurezza delle scuole non può diventare un tema da affrontare solo quando arriva sui giornali. Serve attenzione continua, perché riguarda il presente e il futuro dei nostri figli.