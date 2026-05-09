AVELLINO, COMUNALI 2026. FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “IN CAMPO PER SOSTENERE LAURA NARGI”

“All’apertura della campagna elettorale di Laura Nargi ci saremo tutti. Siamo tutti proiettati sullo stesso obiettivo: dare un buon governo alla città di Avellino”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. ”Il presidente D’Agostino, Livio Petitto e io -assicura- abbiamo un unico interesse: sostenere Laura Nargi per consentirle di riprendere una storia amministrativa interrotta bruscamente”, aggiunge. ”Non c’è alcuna divisione negli obiettivi. Il nostro obiettivo è avere la fiducia dei cittadini”, conclude Martusciello.

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