SALERNO. GALILEO E PETRONE, TESSERATI CON IL PD, CANDIDATI CON LANOCITA IN SALERNO DEMOCRATICA

Salerno Democratica è il nome della lista che nella coalizione che sostiene il candidato sindaco Franco Massimo Lanocita intende raccogliere i consensi di chi vota il Partito Democratico ma non si sente rappresentata dalla compagine deluchiana. Lo dichiarano Sara Petrone, membro dell’Assemblea Regionale del Partito Democratico in quota Schlein, e Matteo Galileo, storico tesserato del Partito Democratico: entrami espressione di questa realtà democratica che rivendica l’adesione alla larga intesa di sinistra che ha avuto successo alle recenti elezioni regionali.

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