NUOVA LEGGE ELETTORALE. M5S ALL’ATTACCO DELLA MAGGIORANZA: “ARROCCATI NEL PALAZZO”

“Dopo il vertice andato male ieri, arriva la notizia di un nuovo incontro del centrodestra sulla legge elettorale, con buona pace dei vuoti proclami con cui si afferma di cercare un confronto con le opposizioni. Il confronto si cerca in Parlamento, in particolare nella commissione Affari costituzionali della Camera dove si stanno svolgendo le audizioni. Proprio dagli esperti stiamo raccogliendo molte indicazioni sulle gravi criticità della proposta di legge elettorale presentata dal centrodestra. Loro invece si incontrano nelle segrete stanze, arroccati nel palazzo a litigare, visto che sono spaccatissimi sulle regole per le elezioni, mentre fuori dal palazzo i cittadini affrontano a mani nude l’impennata dei prezzi e il crollo del loro potere d’acquisto”. Lo affermano i rappresentanti del M5s nella commissione Affari costituzionali della Camera Carmela Auriemma, Vittoria Baldino, Alfonso Colucci e Pasqualino Penza.

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