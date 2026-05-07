IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MANFREDI: “VISITA PAPA A NAPOLI, EVENTO STORICO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“La visita di Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli è un evento storico di grandissimo significato per il nostro territorio, anche in quanto coincidente con il primo anniversario del pontificato del Santo Padre, e sarà un’intensa ed emozionante occasione per rilanciare da Napoli un corale messaggio per la pace e per l’amore che giungerà in tutto il mondo”.

E’ quanto ha affermato il Presidente Massimiliano Manfredi, che, domani pomeriggio, a Piazza del Plebiscito, parteciperà all’incontro del Sommo Pontefice con la città di Napoli.

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