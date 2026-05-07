SALERNO, COMUNALI 2026. GHERARDO MARENGHI: “ANTENNA 5G A GIOVI, SERVE UN REGOLAMENTO”

Ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri a Giovi, presso la location di Casa Juppiter, l’assemblea pubblica promossa dal Comitato “Giovi Salute e Paesaggio”, che ha riunito cittadini e candidati sindaci per discutere dell’installazione dell’antenna 5G nella zona Bottino di Giovi.

Tra i presenti il candidato sindaco del centrodestra, Gherardo Maria Marenghi, che ha ribadito la necessità di affrontare il tema con trasparenza e attenzione rispetto alle preoccupazioni espresse dai residenti.

“Il confronto con i cittadini è fondamentale quando si affrontano questioni che incidono sulla qualità della vita, sul paesaggio e sulla percezione di sicurezza delle comunità locali. Nessuna decisione può essere calata dall’alto senza ascoltare i territori”, ha dichiarato Marenghi nel suo intervento.

“C’è un regolamento che risale al 2004 ormai desueto: va rivisto introducendo un modus operandi nuovo”, spiega nel suo intervento. “Immagino un piano adottato ascoltando gli interessi dei cittadini che possa – tenendo conto della normativa nazionale – nell’esercizio di una funzione amministrativa autonoma, dettare criteri più stringenti per la localizzazione delle antenne, cercando di escludere tutte quelle zone sensibili del territorio”.

Il candidato del centrodestra ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare il rapporto tra amministrazione e cittadini nei processi decisionali che riguardano il territorio.

“È mancato un modello di coinvolgimento che induca l’amministrazione verso scelte più ragionevoli”, ha aggiunto. “È vero che la normativa nazionale non può essere disapplicata, a meno che non lo faccia un giorno la Corte costituzionale, ma nelle more noi ci dobbiamo battere per l’interesse pubblico”.