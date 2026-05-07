FRANCESCO RUBANO (FI): “BENE INVIO IN CAMPANIA DI 193 NUOVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA”

“Accolgo con grande soddisfazione l’arrivo di 193 nuovi agenti di Polizia penitenziaria destinati alla Campania nell’ambito del piano di rafforzamento degli organici predisposto dal ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Si tratta di un segnale concreto e importante per il nostro territorio, che conferma l’attenzione del Governo verso la sicurezza, la legalità e il buon funzionamento degli istituti penitenziari”.

Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie.

“Il potenziamento del personale – prosegue – rappresenta una risposta attesa e necessaria per sostenere le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria, che ogni giorno svolgono un lavoro delicato e fondamentale al servizio dello Stato, spesso in condizioni complesse. L’arrivo di nuove unità in Campania contribuirà a migliorare l’efficienza degli istituti, rafforzare il presidio di legalità e garantire migliori condizioni operative al personale. Il piano annunciato dal ministero, che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori ingressi e nuove assegnazioni, dimostra una visione seria e strutturale. Forza Italia continuerà a sostenere ogni intervento utile a rafforzare gli organici, tutelare il personale e garantire standard sempre più elevati di sicurezza all’interno del sistema penitenziario”, conclude.