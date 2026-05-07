FRANCESCO RUBANO (FI): “BENE INVIO IN CAMPANIA DI 193 NUOVI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA”

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“Accolgo con grande soddisfazione l’arrivo di 193 nuovi agenti di Polizia penitenziaria destinati alla Campania nell’ambito del piano di rafforzamento degli organici predisposto dal ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Si tratta di un segnale concreto e importante per il nostro territorio, che conferma l’attenzione del Governo verso la sicurezza, la legalità e il buon funzionamento degli istituti penitenziari”.
Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie.

“Il potenziamento del personale – prosegue – rappresenta una risposta attesa e necessaria per sostenere le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria, che ogni giorno svolgono un lavoro delicato e fondamentale al servizio dello Stato, spesso in condizioni complesse. L’arrivo di nuove unità in Campania contribuirà a migliorare l’efficienza degli istituti, rafforzare il presidio di legalità e garantire migliori condizioni operative al personale. Il piano annunciato dal ministero, che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori ingressi e nuove assegnazioni, dimostra una visione seria e strutturale. Forza Italia continuerà a sostenere ogni intervento utile a rafforzare gli organici, tutelare il personale e garantire standard sempre più elevati di sicurezza all’interno del sistema penitenziario”, conclude.

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