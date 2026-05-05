ORDINE COMMERCIALISTI SALERNO: 8 MAGGIO PRIMA ASSEMBLEA CON IL PRESIDENTE SERGIO CAIRONE

Sarà la prima Assemblea generale guidata dal presidente Sergio Cairone quella a cui sono prossimamente convocati gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno. L’appuntamento è fissato, in seconda convocazione, per venerdì 8 maggio 2026 alle ore 15 presso la Sede dell’Ordine in via Roma 39 a Salerno.

Un’assise particolarmente importante che, già nell’ordine del giorno, segna il passaggio tra il precedente Consiglio e quello guidato da Cairone in carica dal 25 febbraio. Oggetto dell’Assemblea è il Rendiconto generale dell’ODCEC al 31 dicembre 2025, con la relazione del Collegio dei Revisori e le delibere consequenziali. L’approvazione del conto consuntivo rappresenterà dunque un importante momento di confronto tra il Consiglio e gli Iscritti su quanto realizzato nel corso del precedente esercizio e su quanto ci si propone di realizzare nel corso dell’anno.

“Come illustreremo in Assemblea e come è evidente dal Conto consuntivo 2025, consultabile nel dettaglio sul sito www.commercialistisalerno.it e che riepiloga la rendicontazione delle attività e degli eventi svolti dal precedente Consiglio, ereditiamo un Ente in salute e ben gestito economicamente – commenta il presidente Sergio Cairone – nonostante la leggera regressione in termini di iscrizioni, sia per i movimenti in uscita dall’Albo sia per il perdurare di penuria di nuovi iscritti. Questo sarà uno dei punti su cui abbiamo intenzione di confrontarci con tutti i colleghi e condividere le strategie che il nostro Consiglio intende mettere in atto per invertire la rotta”.