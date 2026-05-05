BONELLI E FRATOIANNI: “DA SABATO 9 MAGGIO INIZIA PERCORSO PER IL PROGRAMMA DI ALLEANZA VERDI SINISTRA”

“Adesso tocca a te. Sabato 9 maggio a Roma, apriamo ‘Decidiamo’. Sarà un percorso pubblico e partecipato. Per costruire insieme il programma di Alleanza Verdi Sinistra”. Lo annunciano in un video sui social Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, dando appuntamento per sabato prossimo a Roma (ore 10.30 presso Nazionale Spazio Eventi, via Palermo 12), dove verrà dato il via ad un percorso pubblico e partecipativo, che raccoglierà proposte da tutta Italia e attraverserà il Paese. “Per scegliere l’Italia che vogliamo, per capire da che parte stare – proseguono i leader rossoverdi – Per scegliere insieme come vogliamo curarci, come vogliamo lavorare, studiare respirare. Perché la politica ha un senso solo se è collettiva solo se ascolta, solo se coinvolge. Allora decidiamo insieme: ci vediamo il 9 maggio a Roma”.

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