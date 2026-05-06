CARLO CALENDA (AZIONE): “DESTRA E SINISTRA, CARTELLI ELETTORALI DI NESSUN VALORE”

“Io penso che destra e sinistra sono cartelli elettorali che non hanno alcun valore. Per noi la politica è una cosa completamente diversa, siamo gli unici che votano provvedimenti giusti del governo e che cercano di rompere questo sistema. Questa non è politica, con tre guerre, una condizione economica disastrosa, la bolla sull’Ia, non possiamo affrontare i porissimi anni con litigate tra adolescenti, perchè il Parlamento è diventato questo”. Lo ha detto Carlo Calenda a Rds.

“Il salario giusto di per se non è una cosa negativa. Il Dl sul salario giusto lo voterei, ma non posso votare la fiducia al governo. Se non mettono la fiducia lo voteremo perchè porta cose positive”.