REGIONE CAMPANIA. CON IL PRESIDENTE FICO RIPRENDE ATTIVITA’ TAVOLO CONTRO IL CAPORALATO

Dopo il “salario minimo” applicato alle aziende che si aggiudicano appalti regionali, il Presidente della Regione Campania Roberto Fico riparte con le riunioni del tavolo regionale contro il fenomeno del Caporalato.

“Vogliamo favorire l’emersione degli abusi e sostenere le denunce, accompagnando le persone in percorsi reali di inclusione. Solo con interventi integrati su lavoro e sicurezza possiamo garantire veri diritti”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Morniroli.

“La Regione Campania è attiva e farà pienamente la propria parte, promuovendo un’azione sistemica e condivisa tra istituzioni e realtà sociali per tutelare i diritti e la dignità delle persone e migliorare l’intero sistema sociale ed economico”, ha dichiarato il presidente della Regione Campania Roberto Fico.