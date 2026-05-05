LA FOTO OSE’ DI GIORGIA MELONI GENERATA CON IA: “SPACCIATA DA QUALCHE SOLERTE OPPOSITORE”

“Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa”. Lo scrive Giorgia Meloni sui social, postando una di queste immagini fake, prodotta con l’Ia, dove si vede una donna con il suo volto, in abbigliamento intimo, che un utente ha pubblicato sui social. “Il punto, però, va anche oltre me. I deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri no -sottolinea la presidente del Consiglio-. Per questo una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, e credere prima di condividere. Perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque”.

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