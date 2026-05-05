CONSIGLIO REGIONALE. CENTRO DESTRA, ARRIVA IL MOMENTO DELLA SCELTA DEL NUOVO CAPO DELL’OPPOSIZIONE

Il Centro Destra del Consiglio Regionale, a breve – secondo i bene informati tra il 12 ed il 13 Maggio – sarà invitato ad individuare il nuovo Capo dell’Opposizione, dopo le dimissioni di Edmondo Cirielli, candidato Presidente alle elezioni dello scorso Novembre. Giovedi’ mattina, nel corso della riunione dei Capigruppo, che dovrebbe indicare anche la data del prossimo Consiglio Regionale, il Presidente del Consiglio Massimiliano Manfredi inviterà i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Cirielli Presidente a comunicare, all’Ufficio di Presidenza, il nome del nuovo capo dell’opposizione.
Chiusa la fase conflittuale tra Fdi e Forza Italia, per Gennaro Sangiuliano non dovrebbero esserci difficoltà ad essere indicato come il successore di Edmondo Cirielli. L’unico dubbio riguarda la tenuta del Gruppo di Forza Italia, dopo le polemiche per il documento politico firmato da tre consiglieri regionali, contro il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello. I numeri, però, se anche dovesse rimanere la divisione interna a Forza Italia, dicono che per Sangiuliano la strada verso l’ufficio di Capo dell’Opposizione in Consiglio Regionale è, di fatto, spianata.