SALERNO, COMUNALI 2026. VENERDI’ 8 MAGGIO LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI FRATELLI D’ITALIA

Venerdì 8 maggio, alle ore 17:30, presso il Polo Nautico di Salerno, si terrà la presentazione ufficiale della lista di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco di Salerno, Gherardo Maria Marenghi, in vista delle prossime elezioni amministrative della città di Salerno. «L’appuntamento – dichiara il commissario cittadino di Fratelli d’Italia, avv. Michele Sarno – rappresenterà anche un momento di confronto e condivisione del progetto politico per il futuro della città». All’evento interverranno il candidato sindaco di Salerno Gherardo Maria Marenghi, il Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, il Sottosegretario al Mit Antonio Iannone, il deputato e commissario provinciale di FdI On. Imma Vietri, l’europarlamentare Alberico Gambino, il vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania Giuseppe Fabbricatore, il consigliere regionale Sebastiano Odierna, insieme a rappresentanti delle istituzioni e della classe dirigente del partito a tutti i livelli.

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