SALERNO. MATTEO GALILEO (SALERNO DEMOCRATICA): “UNA FERRY LANE TRA LA STAZIONE E L’AREA PARTENZA TRAGHETTI”

“Non bastano gli sbarchi di crocieristi ed il transito di turisti diretti, da Salerno, verso le località della Costiera Amalfitana. C’è bisogno, per consentire alla nostra città un vero salto di qualità, di migliorare la rete dei servizi di accoglienza. Ecco perchè, in questa campagna elettorale, parlando con numerosi operatori del settore del turismo, ho illustrato il progetto di una Ferry lane, una linea di collegamento diretta tra la nostra Stazione Ferroviaria e la zona degli imbarchi per il traghetti, all’interno della zona del Porto Commerciale.” E’ quanto dichiara Matteo Galileo, Candidato al Consiglio Comunale nella lista di Salerno Democratica, nella coalizione di Franco Massimo Lanocita. “Il nostro progetto politico”, continua Galileo, “vuole dare proirità ai servizi essenziali, fondamentale e concreti, per trasformare, davvero, Salerno in una meta turistica di avanguardia”

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