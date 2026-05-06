SANTA MARINA. IL SINDACO GIOVANNI FORTUNATO RASSEGNA LE DIMISSIONI DOPO LA CONGERMA DEI DOMICILIARI

Il giorno dopo la conferma, da parte della Corte di Cassazione, della misura degli arresti domiciliari, Giovanni Fortunato, Sindaco di Santa Marina, coinvolto in un’indagine per corruzione, ha rassegnato le sue dimissioni.
Svolta politica a Santa Marina: il sindaco Giovanni Fortunato ha rassegnato le dimissioni. La scelta arriva dopo la conferma degli arresti domiciliari da parte della Cassazione nell’ambito dell’inchiesta su presunti episodi di concussione e gestione delle pratiche amministrative. Il Comune si avvia ora verso il commissariamento.