PROVINCIA DI SALERNO. MICHELE CILIBERTI (A TESTA ALTA): “COMPLIMENTO AL NEO PRESIDENTE GEPPINO PARENTE”

Con Geppino condivido un percorso politico lungo più di vent’anni, iniziato ai tempi dei DS, fatto di battaglie politiche, impegno sociale e tanta passione per i nostri territori. In questi anni ho avuto il privilegio di camminare al suo fianco, condividendo valori, idee e visione.
Ho avuto anche l’onore di lavorare con lui nell’Ente Idrico Campano, dove ho potuto apprezzare ancora di più le sue qualità: competenza, equilibrio, senso delle istituzioni e una grande capacità di ascolto.”
Lo scrive Michele Ciliberti, Sindaco di Olevano sul Tusciano e Consigliere Provinciale del Gruppo A Testa Alta.
Sono certo che tutta la provincia trarrà beneficio dalla guida saggia, preparata e responsabile del Presidente Parente.
Per me sarà un onore continuare a stargli accanto e sostenerlo nel lavoro che ci attende in Consiglio Provinciale, con lo stesso spirito di servizio che ci ha sempre accompagnato.
Buon lavoro Presidente!
La strada è tracciata e continueremo a percorrerla insieme, con passione e responsabilità, per il bene delle nostre comunità.