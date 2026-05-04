PROVINCIA DI SALERNO. MICHELE CILIBERTI (A TESTA ALTA): “COMPLIMENTO AL NEO PRESIDENTE GEPPINO PARENTE”

“Voglio fare i miei più sinceri auguri all’amico Geppino Parente, eletto Presidente della Provincia di Salerno.

Con Geppino condivido un percorso politico lungo più di vent’anni, iniziato ai tempi dei DS, fatto di battaglie politiche, impegno sociale e tanta passione per i nostri territori. In questi anni ho avuto il privilegio di camminare al suo fianco, condividendo valori, idee e visione.

Ho avuto anche l’onore di lavorare con lui nell’Ente Idrico Campano, dove ho potuto apprezzare ancora di più le sue qualità: competenza, equilibrio, senso delle istituzioni e una grande capacità di ascolto.” Lo scrive Michele Ciliberti, Sindaco di Olevano sul Tusciano e Consigliere Provinciale del Gruppo A Testa Alta.

Sono certo che tutta la provincia trarrà beneficio dalla guida saggia, preparata e responsabile del Presidente Parente.

Per me sarà un onore continuare a stargli accanto e sostenerlo nel lavoro che ci attende in Consiglio Provinciale, con lo stesso spirito di servizio che ci ha sempre accompagnato.

Buon lavoro Presidente! La strada è tracciata e continueremo a percorrerla insieme, con passione e responsabilità, per il bene delle nostre comunità.