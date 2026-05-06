SALERNO. ANNAMARIA PROCIDA (AVANTI SALERNO): “ZONA CANALONE, INTERVENTI PER PARCHEGGI”

È necessario intervenire sulle varie problematiche del quartiere Canalone di Salerno ma, in particolare, affrontare con urgenza ed immediatezza i disagi collegati alla difficile viabilità”. Lo dichiara Annamaria Procida, candidata, per le Comunali di Salerno del 24 e 25 Maggio, con la lista Avanti Salerno, nella coalizione di Vincenzo De Luca.
“Credo”, continua Annamaria Procida, “che bisogna avere una visione su come affrontare, sempre nella zona di Canalone, la atavica carenza di parcheggi. C’è, poi, anche il tema della sicurezza stradale che potrebbe essere affrontato con l’ installazione di dissuasori per ridurre la velocità delle auto”
“Si tratta”, conclude l’avvocato Annamaria Procida, “di una serie di interventi da attuare per il quartiere Canalone, senza dimenticare gli altri temi, come ad esempio quello della sicurezza”.