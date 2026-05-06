CAVA DE’ TIRRENI. ARMANDO LAMBERTI: “CON IL MIO PROGRAMMA GUARDO GLI ELETTORI NEGLI OCCHI”

Professore Lamberti, che campagna elettorale sta vivendo?

“È, come sempre, un importante momento di confronto per chi, nel corso degli anni, ha provato, talvolta riuscendoci, ad affrontare i problemi di una città bella e complessa come Cava de’ Tirreni. Mi confronto con I cittadini sulle cose fatte e, soprattutto, su quelle da fare.”

A proposito di programma, Lei, in piena era digitale, ha voluto stamparlo e consegnarlo agli elettori. Perché?

Semplice, per poter guardare negli occhi gli elettori, per lasciare loro un qualcosa di fisico, da leggere, da approfondire e, perché no, anche da criticare. I social, che io utilizzo per raggiungere il maggior numero di elettori, non sono tutto in una campagna elettorale.

Cultura come volano dell’economia: ne è sempre convinto ?

“Ancora di più perché la nostra idea di candidare Cava de Tirreni come Capitale italiana della Cultura è una scommessa da vincere. Tutti insieme. Non la vince solo Armando Lamberti ma tutta Cava de Tirreni”