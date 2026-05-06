PINA PICIERNO (PARTITO DEMOCRATICO): “PER 87% CITTADINI PERCEZIONE NEGATIVA DELL’EUROPA”

“Social.com ci ha sottoposto dei dati, un sondaggio che ci apprestiamo a discutere insieme. Leggiamo che l’87% delle conversazioni delle cittadine e dei cittadini europei sull’Unione Europea è negativo. Per chi come noi lavora ogni giorno per provare a colmare questa distanza che esiste tra le istituzioni europee e i cittadini è un dato abbastanza impressionante. E dobbiamo provare a chiederci insieme: perché queste opinioni delle cittadine e dei cittadini?”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, all’evento organizzato a Bruxelles dal titolo ‘L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe’, sui dati del sondaggio lanciato dall’agenzia SocialCom e Italiavanti. Picierno evidenzia come “al netto di interferenze esterne, di paesi terzi ostili che hanno in questo momento come target l’Unione Europea” occorre chiedersi il perchè della percezione negativa rilevata dal sondaggio.

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