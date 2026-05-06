SALERNO. IL COORDINATORE REGIONALE DELLA LEGA ZINZI PRESENTA I CANDIDATI DI “PRIMA SALERNO”

La coalizione a sostegno di Gherardo Maria Marenghi accelera e chiama a raccolta la città. Domenica 10 maggio, alle ore 11:00, la centralissima Piazza Caduti di Nassiriya ospiterà la conferenza stampa di presentazione dei candidati della lista “Prima Salerno”.

Non una semplice formalità, ma l’avvio di una sfida politica che punta a scardinare vecchi equilibri. La lista, espressione civica del progetto di centrodestra, presenterà i volti e le proposte concrete nate per dare voce ai quartieri e alle categorie produttive salernitane.

All’evento parteciperanno:

• Gherardo Maria Marenghi, Candidato Sindaco;

• I candidati al Consiglio Comunale della lista “Prima Salerno – Marenghi Sindaco”;

• Il coordinatore regionale della Lega on. Gianpiero Zinzi e i vertici provinciali del partito, a sigillare il forte asse tra territorio e filiera istituzionale.

“Prima Salerno non è un semplice elenco di nomi, ma il cuore pulsante di un progetto di rinnovamento profondo,” afferma Dante Santoro, consigliere comunale uscente e garante del programma. “Insieme alla Lega e a Gherardo Maria Marenghi, mettiamo in campo una squadra che unisce competenza e coraggio. Siamo pronti a restituire a Salerno l’orgoglio e il ruolo che le competono, parlando ai cittadini guardandoli negli occhi, in piazza, dove batte il cuore della città”.