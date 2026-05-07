IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA CONVOCATO PER IL PROSSIMO 27 MAGGIO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

E’ stata fissata, a qualche giorno dopo la fine della tornata elettorale per le Comunali, la nuova riunione del Consiglio Regionale della Campania che si terrà il prossimo 27 Maggio. Una data che, in base a quanto stabilito dalla riunione dei Capigruppo, non influirà sull’andamento delle elezioni comunali in Campania, almeno per quanto riguarda il primo turno.

Nei prossimi giorni – ed in ogni caso prima della celebrazione del prossimo Consiglio Regionale – dovrebbe tenersi anche il summit dei partiti di centro destra, che rappresentano le forze di opposizione, per indicare il nome del nuovo capo della minoranza, dopo le dimissioni di Edmondo Cirielli dalla carica di Consigliere Regionale.

 

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