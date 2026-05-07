NUOVA LEGGE ELETTORALE. GIOVANNI DONZELLI (FDI): “CHIEDEREMO COLLABORAZIONE AD OPPOSIZIONE”

“Siamo pronti a dialogare su tutto, basta che ci sia la volontà’ di dialogo, ma comunque non ci stancheremo e continueremo a chiedere alle opposizioni di dialogare insieme per poter riscrivere le regole comuni del gioco, non a colpi di maggioranza”. Lo ha detto il responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, a Portici (Napoli) per un evento elettorale in vista delle amministrative del 24-25 maggio, sull’ipotesi di modifica della legge elettorale e sulle chiusure arrivate dal centrosinistra. “Anche se loro continuano a dire di no, noi continueremo a chiedere di lavorarci insieme”, ha chiuso Donzelli.

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