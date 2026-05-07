PELLEZZANO. IL SINDACO FRANCESCO MORRA: “ALTRI 2,5 MILIONI DI FINANZIAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Un nuovo finanziamento, pari a 2,5 milioni di euro, arriva al Comune di Pellezzano dal Ministero dell’Interno: ad annunciarlo è il sindaco Francesco Morra.

Un finanziamento importante che consentirà di realizzare interventi fondamentali per la sicurezza del nostro territorio e la tutela della comunità di Pellezzano.
👉🏻 Gli interventi finanziati riguardano:
• Via Gigante – frazione Capezzano
💶 € 1.596.844,00
• Vallone di Madre Pia Notari – frazione Capriglia
💶 € 361.780,00
• Vallone di Via Nofilo – frazione Cologna
💶 € 541.376,00
 Opere essenziali per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, che garantiranno maggiore protezione, stabilità e tutela per il nostro territorio.
 Un ringraziamento al RUP, arch. Alfonso Landi, e all’Assessore ai Lavori Pubblici, Vito Mona, per il lavoro svolto con competenza e dedizione.
Pellezzano continua a programmare, progettare e ottenere risultati concreti.

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