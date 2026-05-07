SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO SONIA ALFANO: “NUOVI FONDI DAL GOVERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO”

Finanziamento ottenuto: € 2.499.500,00
Lo scrive Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.
Gli interventi riguarderanno opere di protezione e messa in sicurezza di diverse strade comunali, tra cui Via Molino, Via Procida, Costone Vignale, Via Aquara, Via Pigne, Via Santilli, Via Molino e altre arterie del territorio.
Un ulteriore importante risultato raggiunto dall’Amministrazione Comunale, che continua a intercettare finanziamenti e risorse per tutelare il territorio, migliorare la sicurezza stradale e programmare interventi concreti per la comunità.