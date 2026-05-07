IMMA VIETRI (FDI): “GRAZIE A GOVERNO MELONI PER NUOVI FONDI COMUNI PROVINCIA DI SALERNO”

“Ringrazio il Governo guidato dal Presidente Giorgia Meloni per la grande attenzione riservata ancora una volta alla provincia di Salerno attraverso gli importanti finanziamenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio”. Lo dichiara il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia, commentando lo stanziamento nazionale di oltre 1,3 miliardi di euro, disposto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede investimenti per opere pubbliche di sicurezza e prevenzione anche in provincia di Salerno. “Si tratta di risorse fondamentali che consentiranno a tanti Comuni salernitani di realizzare interventi strategici per la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza delle infrastrutture pubbliche. È un segnale concreto della vicinanza del Governo Meloni ai sindaci e alle comunità locali”. I finanziamenti, che si aggiungono a quelli stanziati precedentemente, interesseranno i comuni di Agropoli, Altavilla Silentina, Ascea, Atena Lucana, Bellizzi, Bellosguardo, Caggiano, Campagna, Castel San Giorgio, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Cava de’ Tirreni, Centola, Cicerale, Contursi Terme, Cuccaro Vetere, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Omignano, Ottati, Pellezzano, Petina, Pontecagnano Faiano, Roscigno, Sala Consilina, Salento, Salerno, San Cipriano Picentino, Scala, Serre e Siano.
“Questi fondi rappresentano una risposta concreta alle esigenze delle amministrazioni comunali e dei cittadini. Continueremo a lavorare – conclude Vietri – affinché la provincia di Salerno possa continuare ad ottenere investimenti utili alla crescita, alla sicurezza e alla valorizzazione delle nostre comunità” conclude Vietri.