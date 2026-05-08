NOCERA INFERIORE. LA GIUNTA DE MAIO APPROVA ACCORDO PER ONERI URBANIZZAZIONE ZES

L’amministrazione De Maio adotta in Giunta un accordo transattivo che definisce in via definitiva gli adempimenti relativi agli oneri di urbanizzazione connessi alla realizzazione di un insediamento produttivo autorizzato in ambito ZES.

L’intesa arriva al termine di un percorso amministrativo e di confronto tra le parti e consente di superare il contenzioso pendente dinanzi alla Tar, con la conseguente chiusura della vicenda. In base all’accordo la società riconosce al Comune un importo complessivo di 436.190 € a titolo di contributo per i costi diretti e indiretti di urbanizzazione dell’area produttiva ‘Fosso Imperatore Sud’.

L’accordo garantisce il rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dall’ente per le opere di urbanizzazione, assicurando al contempo certezza nei rapporti tra amministrazione e soggetti privati o operanti in ambito ZES.

“L’accordo raggiunto sugli oneri di urbanizzazione nell’ambito ZES rappresenta un risultato importante dell’Amministrazione, che ha saputo coniugare sviluppo produttivo e tutela dell’interesse pubblico. – dichiara il presidente della Commissione Urbanistica Luciano Passero – La definizione della vicenda consente di dare certezza ai rapporti tra Comune e imprese, garantendo al tempo stesso il riconoscimento delle somme dovute all’ente per le opere di urbanizzazione”.

“Con questa transazione, definiamo in modo chiaro un intervento realizzato in deroga nell’ambito della ZES, ottenendo il riconoscimento degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune. – dichiara il sindaco Paolo De Maio – Si tratta di un risultato importante che tutela l’interesse pubblico e garantisce equità nei processi di sviluppo del territorio”.