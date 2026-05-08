SALERNO. MANUEL GATTO (NOI POPOLARI RIFORMISTI UDC): “SUPERIAMO LE DIFFICOLTA’ DELLA SANITA'”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Sanità a Salerno: confronto al Polo Nautico su liste d’attesa e criticità del comparto. Si è tenuto questa mattina a Salerno, presso il Polo Nautico, un importante incontro pubblico dedicato al futuro del comparto sanitario locale, con un focus particolare sulla gestione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. All’evento hanno preso parte figure chiave del dibattito politico e sindacale cittadino, tra cui Mario Polichetti, responsabile nazionale Sanità dell’UDC, Patrizia Santoro, candidata alle amministrative impegnata nella tutela del personale sanitario, e Manuel Gatto, avvocato e responsabile Enti Locali dei “Popolari e Moderati” e candidato nella lista Noi Popolari Riformisti – UDC. Gatto ha sottolineato come la politica debba guardare al futuro con un approccio proattivo per superare le difficoltà che penalizzano l’utenza sanitaria, riconoscendo il merito di tutto il personale sanitario e parasanitario che cerca, tra le mille difficoltà, com competenza e sacrificio, di offrire il massimo alla cittadinanza. Presente inoltre il sostegno della lista legata ad Armando Zambrano, che promuove riforme strutturali per il settore e maggiore presenza e controllo da parte della politica cittadina.

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