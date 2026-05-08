ROBERTO VANNACCI (FUTURO NAZIONALE): “ACRONIMO SINISTRA E’ VIMO: VIOLENZA, INTOLLERANZA, MINACCE E OFFESE”

“L’acronimo Vimo è quello che meglio descrive la sinistra odierna: Violenza, Intolleranza, Minacce e Offese. Solo negli ultimi giorni, in occasione degli eventi organizzati da Futuro nazionale abbiamo avuto la riprova di quanto affermo da tempo. A Firenze, per l’apertura della sede di Fn in Piazza Tenucci, manifestanti abusivi multati per non aver rispettato le norme emesse dalla Questura, scritte offensive sulle saracinesche della sede e il presidente del quartiere 5, il dem Filippo Ferraro che, durante un comizio con i suoi eversivi seguaci sproloquia: ‘…E ora la chiusura coatta, ragazzi, a livello istituzionale non la posso fare. Poi se ci si mette d’accordo una sera e si va a fare qualcosa…’ istigando, non troppo velatamente, ad azioni illegali, ostili e potenzialmente violente contro la sede o, peggio, contro i suoi legittimi occupanti”. Lo dice all’Adnkronos il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci.

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