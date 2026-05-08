SCANDALO CONCORSI OSS IN CAMPANIA. IANNONE (FDI): “IL PRESIDENTE FICO SOSPENDA TUTTO”

“Le gravissime rivelazioni emerse dall’inchiesta sui corsi e sui concorsi per OSS tra Sarno, Battipaglia e Polla, in provincia di Salerno, rappresentano l’ennesimo scandalo annunciato della sanita’ e della formazione professionale gestite negli anni dal sistema di potere costruito da Vincenzo De Luca. Audio inquietanti, esami falsificati, risposte suggerite, candidati promossi senza conoscere neppure le basi dell’assistenza sanitaria: un quadro indegno che offende tanti giovani onesti che studiano e si sacrificano per costruirsi un futuro”. Lo dichiara, in una nota, il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania. “Da anni denunciamo un sistema opaco fatto di clientele, controlli insufficienti e gestione allegra della formazione professionale. Da questa inchiesta giornalistica emerge in tutta la sua gravita’ una realta’ che mette persino a rischio la salute dei cittadini, perche’ parliamo di figure che dovrebbero assistere malati, anziani e persone fragili. E’ inaccettabile che qualcuno possa ottenere titoli e qualifiche attraverso scorciatoie, imbrogli o favori. Queste vicende dimostrano quanto fosse radicato un sistema che ha trasformato selezioni pubbliche e percorsi formativi in terreno di scambio e di illegalita’. E’ una ferita enorme per l’immagine della Campania e per migliaia di operatori sanitari seri e preparati. Adesso il nuovo presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha il dovere di rompere definitivamente con il sistema ereditato dalla gestione De Luca e di avviare una stagione di totale trasparenza, legalita’ e meritocrazia nella sanità e nella formazione professionale campana. Servono controlli rigorosi, verifiche immediate su enti e commissioni e la tutela di chi denuncia” conclude Iannone.

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