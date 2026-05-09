SALERNO, COMUNALI 2026. LA LEGA IN CAMPO PER IL SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DI GHERARDO MARENGHI

La Lega, a sostegno di Gherardo Maria Marenghi, accelera e chiama a raccolta la città. Domenica 10 maggio, alle ore 11:00, la centralissima Piazza Caduti di Brescia ospiterà la conferenza stampa di presentazione dei candidati della lista “Prima Salerno”.

Non una semplice formalità, ma l’avvio di una sfida politica che punta a scardinare vecchi equilibri. La lista, espressione civica del progetto di centrodestra, presenterà i volti e le proposte concrete nate per dare voce ai quartieri e alle categorie produttive salernitane.

All’evento parteciperanno:

• Gherardo Maria Marenghi, Candidato Sindaco;

• I candidati al Consiglio Comunale della lista “Prima Salerno”;

• Il coordinatore regionale della Lega on. Gianpiero Zinzi, il senatore Gianluca Cantalamessa, il capogruppo in regione Campania Massimo Grimaldi, il vice presidente del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato Francesco Urraro e i vertici provinciali del partito, a sigillare il forte asse tra territorio e filiera istituzionale.

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