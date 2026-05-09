NOVA 2026 FA TAPPA A SALERNO: L’EVENTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE IN PROGRAMMA IL 16 MAGGIO

Sarà Salerno una delle tappe del percorso “NOVA – Parola all’Italia”, l’iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle per raccogliere contributi utili alla definizione delle priorità del futuro programma di governo. A darne notizia è Michele Cammarano, già consigliere regionale e coordinatore dell’iniziativa sul territorio. L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio 2026, alle ore 10:00, presso l’Hotel Polo Nautico di Salerno. L’incontro si svolgerà secondo il metodo dell’Open Space Technology (OST), una modalità partecipativa che non prevede relazioni frontali né un ordine del giorno predefinito, ma lascia ai partecipanti la possibilità di proporre temi e sviluppare proposte in modo condiviso. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso nazionale che, nel fine settimana del 16-17 maggio, vedrà lo svolgimento di numerosi momenti di confronto in diverse realtà del Paese. L’obiettivo è raccogliere idee e proposte dai territori, valorizzando il contributo della società civile, delle associazioni, dei professionisti, del mondo del lavoro e del sistema universitario.

L’incontro di Salerno rappresenta uno dei momenti di questo processo diffuso, che punta a favorire la partecipazione diretta alla costruzione delle politiche pubbliche, a partire dalle esperienze e dalle esigenze concrete dei territori. Tra i temi attesi al centro del confronto figurano infrastrutture, lavoro, sanità, scuola, legalità, gestione delle risorse e aree interne, questioni considerate centrali per il futuro del territorio e del Paese. “NOVA è un metodo di lavoro che mette insieme idee, esperienze e competenze diverse per costruire proposte condivise e verificabili”, sottolineano gli organizzatori. Un percorso aperto alla partecipazione, con l’obiettivo di trasformare i contributi raccolti in linee programmatiche concrete.